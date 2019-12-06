В Канаде пошли на радикальные меры из-за электронных сигарет

В канадской провинции Новая Шотландия власти решили ввести запрет на продажу электронных сигарет и ароматизированной жидкости к ним.

Законопроект вступит в силу с апреля 2020 года. Об этом пишут Vesti.ua.

Отмечается, что в течение последних 30 лет в крае поэтапно внедрялась политика отказа от курения никотина. Однако с появлением вейпинга этот процесс значительно замедлился. Соцопросы показали, что больше трети учеников 7-12 классов (а это 37%) Новой Шотландии пробовали курить электронные сигареты.

Вейпинг media.price.ua

Местные чиновники обеспокоились результатами этих исследований. Как заявил министр здравоохранения Новой Шотландии Рэнди Делори, было приложено много усилий для развития культуры, свободной от курения. Они не хотят терять уже завоеванные позиции, поэтому и решили пойти на более радикальные меры.

Кроме этого, по данным Минздрава Канады, в нескольких провинциях подтверждены случаи заболевания легких из-за вейпинга. Первый случился в сентябре 2019-го в провинции Онтарио.

После этого там решили ввести запрет рекламы электронных сигарет в магазинах и на заправках, который вступит в силу с 2020 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине предлагают запретить сигареты с различными добавками, в том числе и витаминами и кофеином. Кроме того, власти собираются контролировать весь путь сигаретной пачки от завода до продавца. Таким образом надеются побороть контрабанду табачных изделий.

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