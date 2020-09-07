В Калифорнии ввели режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. Фоторепортаж

Калифорния охватили масштабные лесные пожары.
Калифорнию (США) охватили новые масштабные лесные пожары – возникнув еще 4 сентября в округе Сан-Диего, за три дня они раскинулись почти на четыре тысячи гектаров и стали причиной эвакуации сотен домовладений.
Губернатор американского штата Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти округах, сообщается на его сайте. В сети опубликовали фото разрушительной огненной стихии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Из-за пожаров выгорели десятки тысяч акров, уничтожены дома, тысячи жителей эвакуировались", – заявил Ньюсом.
Лесные пожары в Калифорнии
Отмечается, что режим ЧС ввели в округах Фресно, Мадера и Марипоса в центральной части Калифорнии, а также в Сан-Бернардино и Сан-Диего на юге штата. Всего в Калифорнии 58 округов.
Лесные пожары начались из округа Сан-Диего 4 сентября
Спасатели подчеркивают, что площадь пожаров в округе Сан-Диего удвоилась и к 7 сентября достигла почти 4000 гектаров.
К 7 сентября площадь пожаров в Калифорнии достигла почти 4 тыс. гектаров
"Площадь пожаров составляет 9850 акров (до 3986 гектаров), их локализовано на 1% территории", – говорится в сообщении калифорнийской пожарной службы в Twitter.
Сообщение пожарников. Twitter CAL FIRE/San Diego County Fire
Из-за пожаров в пяти округах штата ввели режим ЧС
При этом известно, что ранее не менее 150 человек оказались окружены огнем в Калифорнии, им потребовалась эвакуация.
Пожары в Калифорнии уничтожили тысячи гектаров лесов
Не менее 150 человек оказались окружены огнем в Калифорнии
К ликвидации пожаров привлечены все пожарные силы и средства
Пожары в Калифорнии уничтожили сотни домохозяйств EPA/UPG
Аварийные службы устраняют последствия масштабных пожаров в штатах Калифорнии EPA/UPG
Последствия пожаров в Калифорнии EPA/UPG
Огонь уничтожил имущество людей EPA/UPG
Пожары раскинулись на пять округов Калифорнии EPA/UPG
Последствия разрушительной огненной стихии EPA/UPG
Огонь уничтожил дома калифорнийцев EPA/UPG
Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома EPA/UPG
Вид на место пожара возле озера Шейвер в округе Фресно (штат Калифорния, США)
Пожар возле озера Шейвер
Людей, проживающих в районе озера Швейр, эвакуировали
Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 августа масштабный лесной пожар возник в Национальном заповеднике Анджелес Южной Калифорнии (США). Он уничтожил более 4 тысяч гектаров территории. Стремительному распространению огня способствовала сухая и жаркая погода с порывистым ветром.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!