Загорелся двигатель: в Израиле произошло еще одно ЧП с Boeing 737. Видеофакт

В аэропорту Тель-Авива (Израиль) у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.
Инцидент произошел в ночь на 8 января, сообщает издание "Вести Израиль" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
На борту лайнера находилось более 100 пассажиров, все граждане Израиля.
Скрин видео
Самолет Boeing 737 следовал из аэропорта Бен-Гурион в столицу Руанды Кигали.
Рейс задержали на неизвестное время в связи с возгоранием двигателя, которое произошло из-за технической неисправности. Пассажиров экстренно высадили из самолета и вернули в терминал.
737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.— Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) January 8, 2020
תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
В Иране же заявляют, что причиной стала техническая неисправность, вероятно – проблемы с одним из двигателей.
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