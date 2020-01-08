Загорелся двигатель: в Израиле произошло еще одно ЧП с Boeing 737. Видеофакт

В аэропорту Тель-Авива (Израиль) у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

Инцидент произошел в ночь на 8 января, сообщает издание "Вести Израиль" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На борту лайнера находилось более 100 пассажиров, все граждане Израиля.

Скрин видео

Самолет Boeing 737 следовал из аэропорта Бен-Гурион в столицу Руанды Кигали.

Рейс задержали на неизвестное время в связи с возгоранием двигателя, которое произошло из-за технической неисправности. Пассажиров экстренно высадили из самолета и вернули в терминал.

737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.

תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) January 8, 2020

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