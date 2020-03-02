В Израиле начались внеочередные выборы в парламент: названы лидеры

В понедельник, 2 марта, в Израиле начались внеочередные выборы в парламент. Израильтяне должны выбрать 120 депутатов Кнессета 23-го созыва.

Отметим, что это уже третьи за последние 12 месяцев выборы в стране, передает "DW".

По всей стране открыли 10 тысяч избирательных участков. Однако в некоторых городах из-за угрозы коронавируса установили особо охраняемые "избирательные палатки".

Нетаньяху и Ганц

Поясним, что очередные выборы проходят из-за того, что в Израиле уже около года не удается создать стабильное правительство. Ведь никому из левоцентристских и праворелигиозных политических сил не удалось получить большинства в Кнессете.

Предварительные прогнозы говорят об одинаковых шансах для двух лидеров выборов: партия "Ликуд" во главе с правоконсервативным премьер-министром Биньямином Нетаньяху и оппозиционный левоцентристский блок "Кахоль-Лаван", возглавляемый бывшим начальником генштаба вооруженных сил Израиля Бени Ганцем.

После оглашения результатов выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручит партии, что набрало большинство голосов, сформировать правительство. На это понадобится от 4 до 6 недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выборы в парламент Израиля прошли в сентябре 2019 года.

Напомним, что Кнессет 21-го созыва просуществовал четыре недели и был распущен, так как премьер-министр Беньямин Нетаньяху не сумел сформировать коалицию, и предпочел не возвращать мандат президенту.

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