В Италии засверкала самая огромная в мире елка: волшебные фото и видео

В Италии, на южном склоне горы Инджино, зажгли самую большую в мире новогоднюю елку.

Дерево представляет собой световую инсталляцию. Ее высота составляет 750 метров, а ширина — 450 метров, передает Umbria24.it. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что на гигантской елке около 700 огней, а верхушку украшает звезда, которая меняет цвет каждые 5 минут.

В Италии засверкала самая огромная в мире елка Скриншот с видео

В этом году каждый желающий сможет "усыновить" огонек на рождественском дереве и посвятить его близкому человеку. Все вырученные средства будут переведены в пользу гуманитарного фонда Save The Children.

В Италии засверкала самая огромная в мире елка Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября в Киеве на Софийской площади в преддверии Нового года-2020 начали установку главной елки страны.

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