В Италии в панике закрыли азиатские заведения и подняли цены на маски. Фото

В итальянской Падуе, что в регионе Венето, который занимает второе место в стране по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, с целью недопущения распространения эпидемии закрылись не только все университеты, но и преимущественно азиатские заведения.

Последние резко перевели "на реконструкцию", при этом люди в панике скупают в аптеках маски и санитайзеры даже по завышенным ценам. Подробностями о ситуации в городе поделилась россиянка Рита Утешева, передает "МБХ медиа".

По ее словам, местные продолжают жить своей жизнью. Они все так же спокойно ходят по улицам и пьют по утрам апероль на верандах, не устраивают в супермаркетах ажиотажа на скупку продуктов, да и лишь некоторые выходят на улицы в защитных масках.

В Италии из-за коронавируса закрыли азиатские заведения и подняли цены на маски

"Некоторые натягивают шарф или воротник куртки себе на нос. Выглядит смешно, учитывая, что это бессмысленно. В продуктовых все нормально, пасту массово не скупают. Только санитайзеры и маски", – подчеркнула девушка.

Она отметила, что последних в аптеках действительно нет. Там только висят таблички о том, что этот товар закончился.

На всех дверях аптек висят листовки о том, как обезопасить себя Фото Риты Утешевой

"Вчера мы были в Болонье, там то же самое. Вообще во всех местах, где можно было купить дезинфицирующие средства… Но продавцы на итальянском "Амазоне" подняли цены как обнаглевшие московские таксисты во время трагедий. За одну маску цена там в какой-то момент достигала 40 евро", – возмутилась Рита.

Ко всему прочему девушка добавила, что между городами существуют проблемы с сообщением: поезда следуют с огромными задержками, а некоторые рейсы совсем отменяют. Также в Падуе закрыли все музеи.

Итальянцы раскупают маски даже по завышенным ценам Фото Риты Утешевой

"Зато на всех дверях аптек висят листовки о том, как обезопасить себя… В университете тоже все закрыто: кампус, аудитории для самостоятельной работы, библиотеки, столовые. Занятия перенесены или отменены. Другие публичные пространства сейчас закрывают", – перечислила ограничения в итальянском городе россиянка.

Она подчеркнула, что при этом итальянцы ведут себя, как русские: тоже сбегают из-под карантина. Похожее и в плане страха перед людьми азиатской внешности.

Предостережение в связи с коронавирусом Фото Риты Утешевой

"Часть мест, где они традиционно собираются, еще две недели назад закрылись "на реконструкцию". Всякий фастфуд там, китайская лапша или бабл-чай. Я не утверждаю, что это точно связано с коронавирусом, но мне кажется, что, может быть, потому что все эти заведения закрылись массово и одновременно", – рассказала девушка.

Рита заявила, что вернутся домой ей нужно в середине марта, а раньше она не собирается этого делать.

"Считаю, что вся истерия с коронавирусом преувеличена. Мне кажется, что меры, предпринятые итальянскими властями, пока работают достаточно успешно", – подытожила россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Италии началась паника из-за стремительного распространения китайского коронавируса COVID-19. В нескольких муниципалитетах ввели ограничения на передвижения, со своей стороны люди начали разгребать в аптеках маски.

По словам украинки Людмилы Амбросимовой, проживающей в Италии, страна изолировала районы, где были зафиксированы вспышки коронавируса, власти принимают меры, чтобы успокоить население, но панические настроения присутствуют.

Стало известно, что украинцы начали отказываться от поездки в Италию из-за коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в Италии резко возросло количество инфицированных новым коронавирусом: за сутки заболели 93 человека, также трое погибли. Всего в стране больны 322 человека, насчитывается 10 погибших.

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