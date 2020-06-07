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7 июня • обновлено в 14:22
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В Италии протестовали из-за коронакризиса: полиция применила слезоточивый газ. Фото и видео

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В субботу, 6 июня, в Риме (Италия) произошли столкновения между ультраправыми радикалами и футбольными фанатами, которые переросли в драку с местной полицией.

Как сообщает ВВС, протестующие требовали отставки правительства во главе с премьер-министром Джузеппе Конте.

Отмечается, что итальянцы были недовольны экономическими последствиями карантинных ограничений из-за коронавируса (COVID-19). Люди были разгневаны потерей рабочей мест из-за пандемии.

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Стычки начались, когда один из представителей протестующих начал общаться с журналистами. Демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты, террористы".

Для подавления протеста полицейские применили водяные пушки и слезоточивый газ. Также были задержаны некоторые участники протеста.

Протесты в Италии

Протесты в Италии

"Мы здесь, чтобы весь мир понял, что сегодня в Италии каждая категория рабочих опустошена и уничтожена правительством, которое на самом деле не отвечает интересам итальянцев", – приводит ВВС слова одного из протестующих.

Добавим, что с момента начала вспышки коронавируса в Италии зафиксировано более 234 тысяч случаев заражения и почти 34 тысячи летальных исходов.

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Протесты в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии отменили почти все ограничения, которые были введены из-за эпидемии COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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