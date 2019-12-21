В Италии набирает обороты протест "сардин": все подробности, фото и видео

В Италии набирает обороты протестное движение "сардин". На площадях крупнейших городов страны проходят многотысячные митинги против партии "Лига Севера" Маттео Сальвини.

Активисты выступают против манипулирования общественным мнением, популизма, ограничения свободы, против ксенофобии, и призывают граждан к объединению, "как сардины в банке". Об этом говорится в материале La Repubblica.

Идея протеста принадлежит журналисту из Болоньи Маттиа Сантори, который основал движение совместно с тремя единомышленниками, Роберто Моротти, Джулией Трапполини и Андреа Гареффа. На страницах издания они опубликовали обращение к согражданам, в котором прояснили мотивы и цели протестного движения.

Протесты в Риме https://www.repubblica.it

Первая акция протеста была организована в Болонье 14 ноября и собрала 15 тысяч человек. Такое большое количество участников приятно удивило организаторов. На площади собрались представители разных слоев населения – рабочие, студенты, преподаватели, офисные работники, безработные, военнослужащие, политики, волонтеры.

Пресса предпочла игнорировать протест, но он начал активно набирать обороты в соцсетях. За акцией в Больнье последовали многочисленные акции в Турине, Генуе, Милане, Модене и в Риме. В течение месяца по всей Италии прошло 92 протеста. Акции в столице Италии собрали беспрецедентное количество участников – порядка 100 тысяч.

Протестное движение было поддержано и в других европейских столицах. Митинги прошли в 24 европейских и американских городах, в том числе в Париже, Мадриде и Брюсселе. В общей сложности в протестном движении приняло участие порядка полумиллиона человек.

В Риме прошел многотысячный протест "сардин" https://www.repubblica.it

"Это произошло не благодаря нам и не благодаря тем, кто организовывал акции после нас. Это стало возможным благодаря общей необходимости снова почувствовать себя свободными. Свободными мирно высказывать мысли и мирно действовать, против любых попыток манипулирования", – сказано в обращении.

Как заявили инициаторы движения, "сплочение зла сплотило его противников и объединило фронт". "Италия переживает мирное народное восстание, беспрецедентное за последние десятилетия. Те, кто пытаются противостоять ему, услышат лишь более громкий свист, а те, кто попытается покататься на нем, будут разочарованы".

"Спрашивать о том, какими рамками ограничить протест, все равно, что установить границы на море. Вы можете сделать это, но результат будет смешон. Мы спрашиваем себя каждый день, как это сделать, и мы чувствуем себя смешными, нелепыми и неподготовленными ... но, наконец, свободными. Единственная уверенность, которая есть у нас - это то, что мы лежали слишком долго. И что теперь нам нужно плавать", – подчеркнули активисты.

Протесты "сардин" в Париже https://www.corriere.it

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