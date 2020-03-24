В Италии за вторник, 24 марта, официально подтвердили еще 5 249 новых случаев коронавируса (всего 69 176 зараженных).

За сутки от этой болезни умерли еще 743 человека (всего 6 820 смертей), передает worldometers.info.

Всего в стране вылечились 8 326 человека (+894 за сутки).

Коронавирус в Италии Коллаж

Добавим: за 23 марта в Италии от коронавируса погиб 601 человек, а заразились еще 4 789. Таким образом, до сегодняшнего дня (24 марта) наблюдалось снижение смертности в стране от COVID-19.

Италия занимает второе место по количеству случаев COVID-19 worldometers.info

Предлагаем посмотреть статистику по регионам Италии за вторник:

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Италии от инфекции вылечили "нулевого пациента", 38-летнего мужчину из Кодоньо, от которого COVID-19 распространился по стране.

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