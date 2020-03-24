В Италии за вторник, 24 марта, официально подтвердили еще 5 249 новых случаев коронавируса (всего 69 176 зараженных).
За сутки от этой болезни умерли еще 743 человека (всего 6 820 смертей), передает worldometers.info.
Всего в стране вылечились 8 326 человека (+894 за сутки).
Коронавирус в Италии
Коллаж
Добавим: за 23 марта в Италии от коронавируса погиб 601 человек, а заразились еще 4 789. Таким образом, до сегодняшнего дня (24 марта) наблюдалось снижение смертности в стране от COVID-19.
Италия занимает второе место по количеству случаев COVID-19
worldometers.info
Предлагаем посмотреть статистику по регионам Италии за вторник:
Карта распространения COVID-19 в мире:
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Италии от инфекции вылечили "нулевого пациента", 38-летнего мужчину из Кодоньо, от которого COVID-19 распространился по стране.
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