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24 марта • обновлено в 20:25
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В охваченной коронавирусом Италии – более 700 смертей за сутки: последние данные

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В Италии за вторник, 24 марта, официально подтвердили еще 5 249 новых случаев коронавируса (всего 69 176 зараженных).

За сутки от этой болезни умерли еще 743 человека (всего 6 820 смертей), передает worldometers.info.

Всего в стране вылечились 8 326 человека (+894 за сутки).

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

Коллаж

Добавим: за 23 марта в Италии от коронавируса погиб 601 человек, а заразились еще 4 789. Таким образом, до сегодняшнего дня (24 марта) наблюдалось снижение смертности в стране от COVID-19.

Италия занимает второе место по количеству случаев COVID-19

Италия занимает второе место по количеству случаев COVID-19

worldometers.info

Предлагаем посмотреть статистику по регионам Италии за вторник:

Более 700 смертей за сутки: последние данные из охваченной коронавирусом Италии

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Италии от инфекции вылечили "нулевого пациента", 38-летнего мужчину из Кодоньо, от которого COVID-19 распространился по стране.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
болезнь инфекция вирус смерть
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