Испания побила антирекорд: за сутки прибавилось больше 800 жертв коронавируса

В Испании за сутки 28-29 марта от коронавируса умерли 838 человек, что стало абсолютным антирекордом для страны, опередившей Китай по количеству смертей.

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Свежие данные со ссылкой на Министерство здравоохранения опубликовало издание El Pais.

Всего от COVID-19 в Испании умерли около 6 528 человек. Инфицированы минимум 78 797 граждан, из них 4 907 находятся в тяжелом состоянии.

В Испании за сутки прибавилось больше 800 жертв коронавируса

За сутки в статистике прибавилось 6549 новых случаев заражения. Излечились в стране почти 15 тысяч человек.

По количеству жертв Испания уступает только Италии – там умерли уже более 10 тысяч.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии за сутки зарегистрировали 969 смертей от коронавируса – страна лидирует по количеству жертв.

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