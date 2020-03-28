В Испании за сутки от коронавируса погибли более 800 человек

Испания установила новый антирекорд по смертности от коронавируса – за сутки там скончались 832 человека.

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Это стало самым большим числом погибших с начала эпидемии, сообщили в Министерстве здравоохранения Испании. В стране погибли уже 5 690 человек.

Всего в Испании зафиксировано 72 248 случаев инфицирования COVID-19, из них 8 189 за последние сутки. 40 630 человек госпитализированы. 4 575 находятся в отделениях интенсивной терапии. Вылечить от коронавируса удалось 12 285 человек.

Коронавирус в Испании Daily Mail

Только в Италии число погибших за один день хуже, чем в Испании – там от коронавируса погибли 969 человек в течение 24 часов с четверга по пятницу, пишет Daily Mail.

На данный момент Испания является второй наиболее пострадавшей от коронавируса страной после Италии. В Испании продлили режим чрезвычайного положения до 12 апреля.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вспышка коронавируса в Украине может вызвать такие же массовые смерти, как в Италии. Об этом заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

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