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11 января • обновлено в 18:31
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"Смерть лжецам!" Трагедия с украинским самолетом вызвала масштабные протесты в Иране. Видео

6.7т
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В субботу, 11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли митингующие.

Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства. Подтверждающие видео появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в частности студенты Технологического университета имени Амира Кабира под стенами Корпуса стражей исламской революции скандировали: "Смерть лжецам! Смерть диктатору!"

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В Иране разгорелись протесты из-за трагедии с самолетом

В Иране разгорелись протесты из-за трагедии с самолетом

Скриншот из видео

Протестующие также заявили, что отставки представителей власти им недостаточно – народ требует справедливости. Митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили силу и слезоточивый газ.

Отметим, несмотря на то, что сбит был украинский борт, большинство погибших были именно иранцами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Тег
протест
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не удивительно там пассажиры в основном иранцы были хоть и граждане Англии и Канады
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1
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Николаев Олег
Николаев Олег
Так вот зачем всё было сделано!
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Николаев Олег
Николаев Олег
кирик вадим, это как у вас было звырячэ побыття. Сторонники свержения создали провокацию.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Артеллерист Моня, Это Путин, Петров и Боширов. Украина уже раскрыла преступление.
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1
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кирик вадим
кирик вадим
Любопытно, стадо расеян сможет найти в себе мужество тоже выйти на протесты, когда суд в Гааге докажет вину кремля? Или так стадом и останутся?
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2 из 6 ответов | показать все
кирик вадим
кирик вадим
Николаев Олег, писдапол, поучи устройство с200 которым стреляла Украина и отличие от с300, найти отличия и потом выкац, ущербное чмо
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
кирик вадим, о чём вы говорите, какие протесты? Соловей с Киселём засрут мозги "вяличием", и все дружно будут орать, что им всё пох... и "вивсёврёти". Путиноиды не имеют понятия о Чувстве Собственного Достоинства. Только полная изоляция с возможной ампутацией.
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