"Смерть лжецам!" Трагедия с украинским самолетом вызвала масштабные протесты в Иране. Видео

В субботу, 11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли митингующие.

Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства. Подтверждающие видео появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в частности студенты Технологического университета имени Амира Кабира под стенами Корпуса стражей исламской революции скандировали: "Смерть лжецам! Смерть диктатору!"

В Иране разгорелись протесты из-за трагедии с самолетом Скриншот из видео

Протестующие также заявили, что отставки представителей власти им недостаточно – народ требует справедливости. Митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили силу и слезоточивый газ.

Отметим, несмотря на то, что сбит был украинский борт, большинство погибших были именно иранцами.

I would like to thank journalists and investigation team at @bellingcat and @nytimes and also all major TV and media channels who verified us and our published material. Not going forget those people who lost their lives in this tragic event

پیروزی روشنایی و نور بر ظلمت و تاریکی pic.twitter.com/V5adgVIYJO — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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