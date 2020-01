"Смерть лжецам!" Трагедия с украинским самолетом вызвала масштабные протесты в Иране. Видео

В субботу, 11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли митингующие.

Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства. Подтверждающие видео появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в частности студенты Технологического университета имени Амира Кабира под стенами Корпуса стражей исламской революции скандировали: "Смерть лжецам! Смерть диктатору!"

Протестующие также заявили, что отставки представителей власти им недостаточно – народ требует справедливости. Митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили силу и слезоточивый газ.

Отметим, несмотря на то, что сбит был украинский борт, большинство погибших были именно иранцами.

I would like to thank journalists and investigation team at @bellingcat and @nytimes and also all major TV and media channels who verified us and our published material. Not going forget those people who lost their lives in this tragic event

پیروزی روشنایی و نور بر ظلمت و تاریکی pic.twitter.com/V5adgVIYJO