"Смерть лжецам!" Трагедия с украинским самолетом вызвала масштабные протесты в Иране. Видео

В субботу, 11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли митингующие.
Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства. Подтверждающие видео появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, в частности студенты Технологического университета имени Амира Кабира под стенами Корпуса стражей исламской революции скандировали: "Смерть лжецам! Смерть диктатору!"
В Иране разгорелись протесты из-за трагедии с самолетом
Скриншот из видео
Протестующие также заявили, что отставки представителей власти им недостаточно – народ требует справедливости. Митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили силу и слезоточивый газ.
January 11, 2020
Отметим, несмотря на то, что сбит был украинский борт, большинство погибших были именно иранцами.
I would like to thank journalists and investigation team at @bellingcat and @nytimes and also all major TV and media channels who verified us and our published material. Not going forget those people who lost their lives in this tragic event— 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 11, 2020
پیروزی روشنایی و نور بر ظلمت و تاریکی pic.twitter.com/V5adgVIYJO
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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