В Индонезии – мощное землетрясение и извержение вулкана: фото и видео

В воскресенье, 16 декабря, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло сильное землетрясение.

Как передает AP, магнитуда составила 6,1 баллов в шкале Рихтера. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает силу толчков в 5,9.

Эпицентр находился примерно в 144 км к юго-западу от столицы провинции Джаяпура. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

В заявлении Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий говорится, что из-за землетрясения жители близлежащих районов в панике выбежали из своих домов.

Сообщений о травмах среди населения не поступало.

Кроме того, 16 декабря на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.

Извержение произошло в 03:09 по местному времени, передает агентство Антара.

antaranews.com

По данным геологического агентства при министерстве энергетики и минеральных ресурсов страны, вулкан выбросил столб пепла на высоту более 4,8 км над уровнем моря.

Власти Индонезии призвали местных жителей оставаться в своих домах и не приближаться к вулкану. Кроме того, существует опасность схода горных потоков.

Очевидцы активно публикуют видео и фото извержения в сети.

Video erupsi Soputan yang masih berlangsung. Diambil pagi tadi pukul 06.29 WITA oleh Pengamat Gunung Api Soputan, Fahrul Roji pic.twitter.com/PWEGLIZhDx — MAGMA Indonesia (@id_magma) 15 грудня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее у берегов Франции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6.

Также во время открытия саммита G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,8, а очаг залегал на глубине 25 километров.