В Индии врачей, борющихся с COVID-19, осыпали лепестками роз из вертолетов: трогательное видео

Вертолеты ВВС Индии осыпали лепестками роз медиков, которые борются с коронавирусом COVID-19 в 12 больницах Дели.

Как сообщило Министерство обороны страны, кроме вертолетов, над городом пролетели также три самолета Lockheed C-130 и три тройки истребителей Су-30МКИ, МиГ-29 и Jaguar (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чуть позже к акции присоединится и военно-морской флот: на пяти кораблях вечером вспыхнет иллюминация, служащие запустят сигнальные ракеты и сирены. Кроме того, на судах вывесят плакаты со словами благодарности медикам и полицейским.

Также в мероприятии примут участие подразделения береговой охраны Индии.

По состоянию на утро 3 мая в Индии зафиксировано 39 980 случаев заражения коронавирусом, из них 1323 смертельных. 10 819 заболевших уже выздоровели.

An Unprecedented Event By Our @IAF_MCC @adgpi #ArmedForces To Shower The Flowers On #CoronaWarriors In Different Cities Of India Is Really Inspirational & Commendable! This Will Definitely Boost Their Confidence.

Thanks @narendramodi

for it 🌹🌹🌹🌹 pic.twitter.com/2Yd34BezC5