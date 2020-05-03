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3 мая • обновлено в 22:15
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В Индии врачей, борющихся с COVID-19, осыпали лепестками роз из вертолетов: трогательное видео

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Вертолеты ВВС Индии осыпали лепестками роз медиков, которые борются с коронавирусом COVID-19 в 12 больницах Дели.

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Как сообщило Министерство обороны страны, кроме вертолетов, над городом пролетели также три самолета Lockheed C-130 и три тройки истребителей Су-30МКИ, МиГ-29 и Jaguar (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Индии врачей, борющихся с COVID-19, осыпали лепестками роз из вертолетов: трогательное видео

Twitter/Sambit Patra

Чуть позже к акции присоединится и военно-морской флот: на пяти кораблях вечером вспыхнет иллюминация, служащие запустят сигнальные ракеты и сирены. Кроме того, на судах вывесят плакаты со словами благодарности медикам и полицейским.

Также в мероприятии примут участие подразделения береговой охраны Индии.

По состоянию на утро 3 мая в Индии зафиксировано 39 980 случаев заражения коронавирусом, из них 1323 смертельных. 10 819 заболевших уже выздоровели.

По количеству больных COVID-19 Испания занимает 16 место в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы запустили трогательный флешмоб в поддержку медиков.

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Тема
Коронавирус
Место
Индия Дели
Теги
медики вирус
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