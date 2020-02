В Индии на протесте разгорелись массовые беспорядки: 13 жертв, 150 пострадавших. Кадры 18+

В столице Индии Нью-Дели 25 февраля разгорелись массовые беспорядки на акции протеста. В результате погибли по меньшей мере 13 человек, еще около 150 пострадали.

Как пишет AFP со ссылкой на представителя больницы, большинство пострадавших получили огнестрельные ранения (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Протесты в Нью-Дели twitter.com/AJEnglish

Жестокие столкновения произошли между индусами и мусульманами на северо-востоке города.

Полицейские использовали слезоточивый газ и дымовые шашки, чтобы разогнать тысячи протестующих. Они кидали друг в друга камни, разрушали металлические баррикады и поджигали машины.

Протесты в Нью-Дели twitter.com/AFP

Протесты в Нью-Дели twitter.com/AFP

Отметим, люди вышли на улицы еще 23 февраля из-за нового закона о гражданстве, который назвали антимусульманским. За него проголосовала Верхняя палата парламента Индии (125 депутатов "за", 105 "против").

Спорный законопроект предусматривает предоставление индийского гражданства миллионам нелегальных иммигрантов, въехавшим из Пакистана, Афганистана и Бангладеш до 2015 года.

Норма распространяется на представителей немусульманских меньшинств – буддистов, сикхов, индусов, парсов и христиан, но исключает мусульман. Это правило и вызвало протесты.

Индусы подожгли мечеть в Нью-Дели и подняли над ней индуистский флаг twitter.com/TimesofIslambad

Протесты в Нью-Дели twitter.com/AJEnglish

Протесты в Нью-Дели presstv.com

Протесты в Нью-Дели twitter.com/hollywoodcurry

Протесты в Нью-Дели twitter.com/hollywoodcurry

Протесты в Нью-Дели twitter.com/AJEnglish

Протесты в Нью-Дели twitter.com/AJEnglish

Осторожно, кадры 18+!

Протесты в Нью-Дели twitter.com/ajplus

Протесты в Нью-Дели twitter.com/ajplus

This is not Syria, Nor is it Iraq and neither is it Lebanon. This is the capital of Hindutva Nazi India, New Delhi where Muslims are being systematically targeted! #DelhiRiots #DelhiBurning #DelhiCAAClashes pic.twitter.com/8rcj65Q205 — Suhaib Saqib (@SuhaibSaqib1) February 25, 2020

A mosque was vandalised in India's capital New Delhi by a group of Hindu nationalists.



The incident happened amid three days of violence that left 11 dead, after a sit-in protesting a controversial ‘anti-Muslim’ citizenship law was attacked. pic.twitter.com/ZUq21annGw — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 25, 2020

At least 13 people including a policeman killed in ongoing rioting in India's New Delhi pic.twitter.com/er3ez2WX1P — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 25, 2020

India's capital New Delhi is on edge after deadly clashes over the new citizenship law continue. Here's how the violence unfolded pic.twitter.com/sGvDuwSEFb — TRT World (@trtworld) February 25, 2020

#UPDATE The death toll rose to 13, with at least 150 injured, from some of the Indian capital's worst sectarian violence in years as rampaging rioters in several parts of the city set fire to buildings and vehicles, and attacked journalists https://t.co/Xsq4EsDVzk pic.twitter.com/WtpBitsJQC — AFP news agency (@AFP) February 25, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Греции полиция жестко разогнала протесты жителей островов Лесбос и Хиос против строительства закрытых центров для содержания беженцев и мигрантов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!