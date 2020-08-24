В Махаде, на западе Индии, обрушился жилой пятиэтажный дом. На данный момент известно о 15 пострадавших.

Как сообщает Milleniumpost, по словам официальных лиц, под завалами может находиться до 70 человек. На данный момент спасено 25 человек. Также, по неподтвержденной информации, по завалами могут находиться от 70 до 200 человек.

Вместе с тем, по информации Le Matin, спасены только 15 человек.

"Пятнадцать раненых были спасены и доставлены в больницу", - говорится в заявлении полиции Махада (120 км к югу от Бомбея).

Сообщается, что в доме 47 квартир. В Twitter появились фото и видео инцидента.

В Индии рухнула многоэтажка: под завалами может находиться до 200 человек. Фото, видео Twitter NDTV

В Индии рухнула многоэтажка: под завалами может находиться до 200 человек. Фото, видео Twitter NDTV

В Индии рухнула многоэтажка: под завалами может находиться до 200 человек. Фото, видео Twitter NDTV

В Индии рухнула многоэтажка: под завалами может находиться до 200 человек. Фото, видео Twitter Faytuks News

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мощные взрывы в Бейруте попали на свадебное видео. На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор идет снимать последствия события.

Также в сети опубликовали свежие видео из ливанского города Бейрут, где произошел мощный взрыв.

Добровольцы, участвующие в поисках людей под завалами зданий в Бейруте, нашли и вынесли на поверхность живого человека.

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