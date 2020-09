В Индии рухнул жилой дом, погибли 10 человек. Фото

В Индии рано утром 21 сентября рухнул трехэтажный жилой дом. В результате происшествия погибли десять человек.

Спасти под завалами удалось 31 жителя здания, среди них – один ребенок, сообщает телеканал NDTV (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ЧП произошло около 03:40 в городе Бхиванди недалеко от Мумбаи. На месте работали пожарные, спасатели и полиция.

Отмечается, что здание было построено 40 лет назад. В доме проживали около 20 семей. Причина происшествия пока неизвестна.

#UPDATE Maharashtra: One more person rescued from under the debris at the site of Bhiwandi building collapse incident.



10 people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/deF2GiiLtK