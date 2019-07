В Индии рухнул 4-этажный дом: заживо похоронены полсотни жильцов. Первые фото и видео трагедии

По меньшей мере 2 человека погибли и 50 оказались под завалами после обрушения четырехэтажного здания в Мумбаи, Индия.

На месте ЧП на улице Тандель в районе Донгри начались спасательные работы. Как сообщается в Twitter NewsMobile из-под обломков дома был извлечен живой ребенок, его госпитализировали в стабильном состоянии. Всего удалось спасти 5 человек.

По словам очевидцев, громкий стук был слышен около 11:40 утра, после чего здание рухнуло. В 90-летнем доме разместились около 9 семей, пишет India Leaks.

В сети начали публиковать первые кадры с места трагедии.

#Mumbai: A child rescued from the building collapse site in #Dongri, he has been admitted to hospital and is stable pic.twitter.com/r2PPw3125u