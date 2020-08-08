В Индии родился козленок с глазами во рту: местные хотят поклоняться ему. Видео

В городе Мухаффарпур на северо-востоке Индии родился козленок с мутацией головы. У него нет носа, а глаза расположены во рту.

Местные жители хотят поклоняться детенышу, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

В Индии родился козленок-мутант. Фото dailymail.co.uk

В Индии считается, что такие животные приносят удачу и процветание любой семье, которая им поклоняется.

В Индии родился козленок-мутант. Фото dailymail.co.uk

"С тех пор, как родился козленок, люди начали собираться у моего дома и хотят ему поклоняться, но мы отказались, потому что он находится в тяжелом состоянии", – рассказал владелец животного, который пожелал остаться анонимным.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный случай произошел в индийском штате Раджастан родился козленок-мутант с сильной деформацией черепа. Внешне его плоская морда напоминала человеческое лицо с бородой.