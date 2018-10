В Индии поезд влетел в толпу людей: 55 погибших и 60 раненых. Видео 18+

На севере Индии пассажирский поезд на высокой скорости въехал в толпу людей.

Как передают местные СМИ, люди вышли на железнодорожные пути, чтобы посмотреть фейерверк по случаю религиозного праздника. Они не заметили приближающийся поезд, который не остановился даже после произошедшего.

В полиции уточнили, что трагедия произошла в городе Амритсар (штат Пенджаб). По последним данным, погибли более 55 человек и еще около 60 получили травмы.

Отмечается, что сейчас продолжается работа по спасению людей, оказавшихся под поездом.

Clearest video of today incident. Tragic! All heart goes to the families. Heartbreaking. #BlueLivesMatter #AmritsarRailAccident #amritsar @imVkohli @capt_amarinder @narendramodi @BJP4India pic.twitter.com/0p6IusFfsy