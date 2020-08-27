В Индии коронавирусом заразились более 75 тысяч за сутки: установлен рекорд

В Индии коронавирусом заразились более 75 тысяч за сутки.

В среду, 26 августа, коронавирусом в Индии заразились 75 995 человек, что стало рекордом по суточному приросту с момента начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. Общее количество зараженных в стране составило 3,3 млн человек.

Из них более 2,5 млн пациентов выздоровели, 60 629 скончались. Активных случаев в стране осталось более 723 тысяч.

Коронавирус в Индии (worldometers.info)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ сообщила, что уровень смертности и заражений коронавирусом в мире снижается. Это свидетельствует о позитивной динамике пандемии COVID-19.

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