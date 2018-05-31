В Грузии несколько десятков тысяч человек вышли на протест: что произошло

В столице Грузии Тбилиси вечером, 31 мая, собралась многотысячная акция протеста против решения суда об убийстве двух подростков.

Около 20 тысяч человек пришли под здание парламента на проспекте Руставели с требованием отставки власти. Об этом сообщает "Новости Грузия".

Акция называется "Не убивай". Протестующие настаивают на заключении отца одного из подозреваемых и главного прокурора Ираклия Шотадзе, подавшего в отставку.

Протесты в Грузии Oleg Panfilov‏ / twitter

"Хочу лично обратиться к родителям убитых на улице Хорава подростков: Я был и остаюсь с вами. Как главному прокурору и как отцу, должность не стоит жизни ваших детей. Хочу, чтоб знали, что я сделал все, чтобы виновные были наказаны. Так как хочу, чтоб вы верили в то, что я говорю, я покидаю должность и уверен, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто", - сказано в заявлении Шотадзе.

Протесты в Грузии Oleg Panfilov‏ / twitter

Протесты в Грузии Oleg Panfilov‏ / twitter

Кроме того, демонстранты требуют наказать тех, кто сфальсифицировал доказательства по делу и выявить всех непосредственных исполнителей убийства.

По словам профессора Государственного университета Илии Олега Панфилова, средний возраст протестующих - 20-25 лет. Собралось много подростков, которые скандируют "Тависуплеба" (свобода).

Акция протеста началась после оглашения Тбилисским городским судом приговора двум обвиняемым в убийстве 16-летних школьников Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе. Один был оправдан, а второму переквалифицировал обвинение на попытку умышленного убийства.

Протесты в Грузии Oleg Panfilov‏ / twitter

Протесты в Грузии Oleg Panfilov‏ / twitter

Первого признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Протестующие перекрыли главную улицу города - Шота Руставели. На акции присутствуют представители политических партий, общественности. К ней также присоединилась первая леди Грузии Мака Чичуа.

Протесты в Грузии Oleg Panfilov‏ / twitter

Отмечается, что двух мальчиков Саралидзе и Дадунашвили жестоко убили 1 декабря 2017 года недалеко от школы, где они учились. Подростки получили многочисленные ножевые ранения. Дадунашвили скончался на месте, а Саралидзе — спустя некоторое время в больнице.

Протесты в Грузии Oleg Panfilov‏ / twitter

Согласно версии следствия, конфликт начался в школе №51 на улице Меликишвили между учащимися 9 и 11 классов. Подростки решили выяснить отношения в одном из дворов, где произошла драка. В разборках участвовали около двух десятков человек.

Протесты в Грузии Oleg Panfilov‏ / twitter

Средний возраст протестующий в центре Тбилиси - 20-25 лет, много подростков, которые скандируют "Тависуплеба" (свобода) — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 31 травня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армении люди вышли на массовые протесты против премьер-министра Сержа Саргсяна, который подал в отставку. Его место в конечном итоге занял Никол Пашинян.