В Греции вспыхнул крупный пожар в жилом секторе: жуткие фото

В Греции пожар охватил гору Гимметус в пригороде Афин, перебросившись туда с жилого сектора, который расположился на ее склонах.

Пламя было видно даже в центре греческой столицы, однако к утру 12 августа пожарным удалось взять ЧП под контроль, пишет Ekathimerini.

В операции было задействовано по меньшей мере 141 спасатель и 46 транспортных средств. Кроме того, для тушения огня привлекли восемь специализированных вертолетов.

Представитель пожарной службы отметил, что пожар начался именно в одном из частных дворов. Он добавил, что осмотр ущерба будет проведен после того, как пожар окончательно потушат. Однако местные жители говорят, что уже видели один дом, который очень поврежден огнем.

Огонь было видно даже из столицы Греции Ekathimerini

Авиация тушит огонь Ekathimerini

Пожар на горе Гимметус Ekathimerini

Огонь охватил пригород Афин Ekathimerini

Что касается количества людей, вынужденных бежать от пожара, то его спасатели пока не смогли назвать. Поскольку пожар вспыхнул среди ночи, власти попросили людей звонить в дверь и предупреждать соседей.

Также жителей Греции предупредили о высокой вероятности возникновения пожаров на большей территории страны и 13 августа из-за высоких температур и ветреной погоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Греции в результате сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики погибли шесть отдыхающих, около 100 пострадали. Среди жертв – двое детей. Погибшие были туристами из Чехии, Румынии и России.

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