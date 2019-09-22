В горах Пакистана разбился автобус: десятки жертв и пострадавших

В районе города Чилас в Пакистане в воскресенье, 22 сентября, автобус врезался в каменистый холм.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 26, еще 12 человек пострадали, сообщает Dawn.

Отмечается, что среди жертв аварии есть женщины, а также 6 детей. Al-Jazeera пишет, что среди погибших были члены пакистанской армии. Пострадавшие отправлены вертолетом в госпиталь Чиласа.

ДТП в Пакистане Dawn

Согласно данным полиции, пассажирский автобус, принадлежащий частной компании, направлялся из округа Скарду в город Равалпинди.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением. Авария также могла произойти из-за отказа у машины тормозов.

Эвакуация пострадавших с места ДТП Dawn

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля военный самолет во время тренировочного полета врезался в жилые дома недалеко от пакистанского города Равалпинди.

Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 17 человек. Погибли пятеро военнослужащих, в том числе двое армейских пилотов, и не менее 12 гражданских лиц.

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