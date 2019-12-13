В Германии прогремел мощный взрыв в многоэтажке: 25 пострадавших

В городе Бланкенбург (Германия) произошел взрыв в многоквартирном доме. По меньшей мере 25 человек пострадало.
Как сообщает ТАСС, о причинах взрыва пока ничего не известно.
Инцидент произошел в пятиэтажке в местном районе Регенштайн. На месте работают 160 единиц техники и два вертолета. Полиция сообщает, что число пострадавших, скорее всего, будет расти. Причина произошедшего пока неясна.
В Германии произошел взрыв в многоэтажке
Рядом с местом происшествия находится начальная школа и детский сад. Из них около 100 детей были размещены в других учреждениях.
Взрыв в доме в Бланкенбурге
360tv.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге (Россия) на пивоваренном заводе "Балтика" произошел прорыв теплосети, в результате чего пострадали два человека.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!