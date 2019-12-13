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13 декабря • обновлено в 11:32
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В Германии прогремел мощный взрыв в многоэтажке: 25 пострадавших

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В городе Бланкенбург (Германия) произошел взрыв в многоквартирном доме. По меньшей мере 25 человек пострадало.

Как сообщает ТАСС, о причинах взрыва пока ничего не известно.

Инцидент произошел в пятиэтажке в местном районе Регенштайн. На месте работают 160 единиц техники и два вертолета. Полиция сообщает, что число пострадавших, скорее всего, будет расти. Причина произошедшего пока неясна.

В Германии произошел взрыв в многоэтажке

В Германии произошел взрыв в многоэтажке

Рядом с местом происшествия находится начальная школа и детский сад. Из них около 100 детей были размещены в других учреждениях.

Взрыв в доме в Бланкенбурге

Взрыв в доме в Бланкенбурге

360tv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге (Россия) на пивоваренном заводе "Балтика" произошел прорыв теплосети, в результате чего пострадали два человека.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Германия
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Хо Хол
Хо Хол
Мepкeль взpывaeт домa!
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