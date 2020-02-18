В Германии открестились от скандальных "12 шагов" по Украине

В Германии заявили о непричастности к скандальному плану "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", который был обнародован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом заявили во вторник, 18 февраля, в Министерстве иностранных дел ФРГ, передает "Укринформ".

"Мы приняли во внимание документ, представленный Евроатлантической руководящей группой по безопасности (Euro-Atlantic Security LeadershipGroup) на Мюнхенской конференции в сфере безопасности. Федеральное правительство не участвовало в его разработке и не было об этом уведомлено заранее", – заявили в МИД.

В Германии открестились от скандальных "12 шагов" eadaily.com

В Берлине также прокомментировали обострение на Донбассе, призвав все стороны конфликта придерживаться режима прекращения огня, согласованного в декабре лидерами стран "нормандской четверки".

В ответе на официальный запрос DW в немецком МИД подчеркнули, что об ослаблении санкций ЕС против России с точки зрения Берлина речь идти не может. "Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению Минских соглашений. Об ослабление санкций можно будет думать только после этого", – отметил представитель МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

В МИД Украины сразу заявили, что он не отражает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал "вбросом" так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", предложенный на Мюнхенской конференции по безопасности.

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