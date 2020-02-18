Главная Новости
18 февраля • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Германии открестились от скандальных "12 шагов" по Украине

2.7т
Читать материал на украинском

В Германии заявили о непричастности к скандальному плану "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", который был обнародован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом заявили во вторник, 18 февраля, в Министерстве иностранных дел ФРГ, передает "Укринформ".

"Мы приняли во внимание документ, представленный Евроатлантической руководящей группой по безопасности (Euro-Atlantic Security LeadershipGroup) на Мюнхенской конференции в сфере безопасности. Федеральное правительство не участвовало в его разработке и не было об этом уведомлено заранее", – заявили в МИД.

Новости
Мюнхенский план о дружбе с Россией заказали – Пристайко

В Германии открестились от скандальных "12 шагов"

В Германии открестились от скандальных "12 шагов"

eadaily.com

В Берлине также прокомментировали обострение на Донбассе, призвав все стороны конфликта придерживаться режима прекращения огня, согласованного в декабре лидерами стран "нормандской четверки".

В ответе на официальный запрос DW в немецком МИД подчеркнули, что об ослаблении санкций ЕС против России с точки зрения Берлина речь идти не может. "Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению Минских соглашений. Об ослабление санкций можно будет думать только после этого", – отметил представитель МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

  • В МИД Украины сразу заявили, что он не отражает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

  • После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал "вбросом" так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", предложенный на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Мюнхенская конференция" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Мюнхенская конференция Война на Донбассе
Место
Германия
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
С первых минут публикации было понятно, что эту писульку написали любители поиграть на кожаной флейте кремля )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Злопыхатель Вежливый, А ведь мир, был так рядом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги