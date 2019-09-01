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В Германии на концерте на зрителей обрушилась сцена: появились фото и видео

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В Германии на рэп-концерте из-за сильной грозы на зрителей рухнул светодиодный экран, расположенный вблизи сцены. Десятки людей получили ранения.

Как сообщает DW, инцидент произошел в городе Эссен на западе Германии вечером в субботу, 31 августа.

Во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини, работающего под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи, известного как Casper, началась гроза. К моменту выхода музыкантов на сцену на концерте находилось 18 тысяч слушателей.

В результате 28 человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницы Эссена. Еще 150 посетителям врачи оказали помощь на месте.

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Несмотря на грозу, музыканты продолжили выступление, однако через некоторое время были вынуждены прекратить. Посетители смогли покинуть концерт, воспользовавшись общественным транспортом.

Уголовная полиция приступила к расследованию причин инцидента.

В Германии на концерте на зрителей обрушилась сцена: появились фото и видео

dw.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепропетровской области Украины во время этно-рок-фестиваля Kozak Fest обвалилась крыша сцены из-за сильного дождя и урагана.

В результате один человек погиб и еще двое пострадали.

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Место
Германия
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