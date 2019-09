В Германии на концерте на зрителей обрушилась сцена: появились фото и видео

В Германии на рэп-концерте из-за сильной грозы на зрителей рухнул светодиодный экран, расположенный вблизи сцены. Десятки людей получили ранения.

Как сообщает DW, инцидент произошел в городе Эссен на западе Германии вечером в субботу, 31 августа.

Во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини, работающего под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи, известного как Casper, началась гроза. К моменту выхода музыкантов на сцену на концерте находилось 18 тысяч слушателей.

В результате 28 человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницы Эссена. Еще 150 посетителям врачи оказали помощь на месте.

The last video I took last night ends with me screaming bc of the sudden heavy rain #casteria #casper #marteria #essen pic.twitter.com/roTAkXhIAB

The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now 💚 My hopes go out to the people who got injured! #caspermateria #essen pic.twitter.com/rAJeFZ7wVi