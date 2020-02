В Германии авто влетело в людей на карнавале: 15 раненых

В городе Фолькмарсен (Германия) во время карнавала автомобиль Mercedes въехал в толпу людей. Ранено 15 человек.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что ЧП произошло во время процессии "Понедельник Розы" 24 февраля. Среди пострадавших также маленькие дети.

На месте происшествия десятки машин скорой помощи, полиция и пожарные. Запрошен вертолет.

Как заявили в местной полиции, водитель задержан. На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или нападение.

Очевидцы рассказали, что водитель обошел барьер, а затем на полной скорости устремился к толпе. У свидетелей сложилось впечатление, что он в основном целился на детей, однако, это не подтверждено.

