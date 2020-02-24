В Германии авто влетело в людей на карнавале: 15 раненых

В городе Фолькмарсен (Германия) во время карнавала автомобиль Mercedes въехал в толпу людей. Ранено 15 человек.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что ЧП произошло во время процессии "Понедельник Розы" 24 февраля. Среди пострадавших также маленькие дети.

На месте происшествия десятки машин скорой помощи, полиция и пожарные. Запрошен вертолет.

Twitter / Natsecjeff

Как заявили в местной полиции, водитель задержан. На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или нападение.

Очевидцы рассказали, что водитель обошел барьер, а затем на полной скорости устремился к толпе. У свидетелей сложилось впечатление, что он в основном целился на детей, однако, это не подтверждено.

Twitter / Natsecjeff

Another image from German town of Volkmarsen where a car ran through several people. #Germany pic.twitter.com/rhxhXpi9kc — 🏴‍☠️ FJ 🏴‍☠️ (@Natsecjeff) February 24, 2020

BREAKING:



Over a dozen people being reported injured in a possible car ramming attack in Volkmarsen, Germany. pic.twitter.com/pcjUhJugGu — 🏴‍☠️ FJ 🏴‍☠️ (@Natsecjeff) February 24, 2020

Напомним, в Германии 20 февраля в городе Ханау неизвестный вооруженный атаковал два бара-кальянные. В результате происшествия были убиты девять человек, еще четверо – тяжело ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

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