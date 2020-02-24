Главная Новости
24 февраля • обновлено в 17:33
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Германии авто влетело в людей на карнавале: 15 раненых

3.7т
Читать материал на украинском

В городе Фолькмарсен (Германия) во время карнавала автомобиль Mercedes въехал в толпу людей. Ранено 15 человек.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что ЧП произошло во время процессии "Понедельник Розы" 24 февраля. Среди пострадавших также маленькие дети.

На месте происшествия десятки машин скорой помощи, полиция и пожарные. Запрошен вертолет.

В Германии авто влетело в людей на карнавале: 15 раненых

Twitter / Natsecjeff

Как заявили в местной полиции, водитель задержан. На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или нападение.

Очевидцы рассказали, что водитель обошел барьер, а затем на полной скорости устремился к толпе. У свидетелей сложилось впечатление, что он в основном целился на детей, однако, это не подтверждено.

В Германии авто влетело в людей на карнавале: 15 раненых

Twitter / Natsecjeff

Напомним, в Германии 20 февраля в городе Ханау неизвестный вооруженный атаковал два бара-кальянные. В результате происшествия были убиты девять человек, еще четверо тяжело ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Глеб Иванов
Место
Германия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги