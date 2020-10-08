В Европе новая вспышка COVID-19: рекордные показатели зафиксированы в ряде стран

В нескольких Европейских странах зафиксированы рекордные показатели новых случаев заболевания коронавирусом.

Речь идет о Германии, Нидерландах, Чехии, Бельгии, Швеции, Италии, Польше. Соответствующие показатели заболеваемости обнародованы на сайте worldometers.info.

Так, в Германии за минувшие сутки выявили более 4 тысяч новых случаев COVID-19. Это является наибольшим показателем с апреля.

В Нидерландах зарегистрированы 5,8 тысяч новых случаев, что также стало рекордом для страны.

Также высокий показатель зафиксирован во Франции – почти 19 тысяч новых зараженных.

В Чехии из-за вспышки коронавируса приняли решение закрыть все спортивные и культурные объекты на 14 дней. Ужесточение карантина начнется с 12 октября.

Кроме того, рестораны в стране будут работать до 20:00, а ученики средней и старшей школ частично перейдут на дистанционное обучение.

В Бельгии, где заразились еще 3577 человек, также ввели новые ограничения. Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ, в стране на месяц запретят работу всех баров, ресторанов и кафе, в том числе и в спортклубах. Продолжат работу только рестораны в Брюсселе.

В Швеции карантин не усилили, но и не ослабили. Власти решили не увеличивать количество посетителей спортивных мероприятий и концертов с 50 до 500 человек.

В то же время в Италии за сутки обнаружено 4458 новых случаев коронавируса. Такой высокий показатель зафиксирован впервые с апреля.

В стране на этой неделе усилили карантин, обязав жителей носить защитные маски.

Такие же меры приняли в Польше, где обнаружено 4280 новых зараженных.

Всего в Европе за время пандемии зафиксировано около 5,6 млн случаев заражения коронавирусом. При этом вылечились 2,9 млн человек и почти 229 тысяч скончались.

Кроме того, есть информация, что уже в 30 крупнейших городах мира, не только европейских, ввели карантинные ограничения или планируют это сделать. В частности, речь идет о Сеуле (Южная Корея) и Нью-Йорке (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, на самоизоляцию ушел глава Европейского парламента Давид Сассоли. Он контактировал с одним из своих сотрудников, у которого обнаружили коронавирус.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения еще в сентябре выразили беспокойство темпами распространения коронавируса в Европейских странах.