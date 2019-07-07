В Европарламенте признали угрозу России для Европы: подробности

Главными вызовами для ЕС в ближайшее десятилетие Европарламент назвал изменение климата и энергетическую безопасность, также упомянув Россию.

Так, в докладе Исследовательской службы ЕП подчеркивается, что реагировать на проблемы Европы следует с учетом сложной геополитической ситуации, особое внимание уделяя "все более настойчиво самоутверждающейся России", пишет RT.

"Изменение климата и энергетическая безопасность – две основные проблемы в области безопасности, которые Евросоюзу придется решать в следующие десять лет, сопоставляя их значимость с другими серьезными вызовами, с которыми ЕС столкнется в ближайшие годы.

Тонкое равновесие между усилиями в области климатической дипломатии и поддержанием энергетической безопасности придется искать в условиях все более нестабильной геополитической обстановки: Евросоюзу нужно будет сохранять стратегические партнерские отношения за океаном [с США] и в то же время взаимодействовать со все настойчивее стремящейся к самоутверждению Россией", – говорится в тексте документа.

Аналитики указали на роль РФ в войнах в Украине и Сирии, а также отметили опасность дезинформационной деятельности Кремля.

Кроме того, Россия упоминается в докладе в связи с авиакрушением малайзийского Boeing MH17, сбитым в 2014 году в небе над Донбассом, и отравлением в 2018 году бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

При этом подчеркивается единство позиций членов Европейского совета по обоим вопросам.

Авторы доклада добавили, что будущая политика Европы в отношении России должна формироваться с учетом мнения всех стран ЕС.

"Вместо введения разовых мер в ответ на действия России и КНР, отношения с двумя этими странами необходимо будет обсуждать на коллективных совещаниях", – говорится в документе.

При этом европейские аналитики отметили, что еще в 2016 году были выявлены "серьезные разногласия" между членами Евросоюза по поводу отношений с Москвой.

В ответ на данные заявления ЕП российские эксперты заявили, что, составляя подобные доклады, в Европе якобы в очередной раз пытаются представить Москву как своего антипода.

Иллюстрация Daily Storm

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно военный дипломат Петр Гаращук заявил, что президент России Владимир Путин приостановкой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности поставил Европу "на край пропасти".

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