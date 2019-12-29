Главная Новости
29 декабря • обновлено в 11:56
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Эстонии автобус из России попал в серьезное ДТП: фото и видео с места

1.1т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 29 декабря, в Эстонии перевернулся пассажирский автобус, перевозивший туристов из Санкт-Петербурга.

По данным издания Postimees, всего транспорт перевозил 67 человек, пострадали девять пассажиров, из которых четверо – граждане Латвии (чтобы посмотреть видео с места ДТП, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что рейсовый автобус фирмы Eccolines съехал с дороги на 30-м километре шоссе Таллинн-Нарва. Предполагаемая причина аварии – техническая неисправность, в результате которых водитель потерял управление и съехал с дороги в кювет.

ДТП с россиянами в Эстонии

ДТП с россиянами в Эстонии

Postimees

Новости
Голливуд отдыхает: гонка по ночной Одессе закончилась масштабным ДТП. Фото

Авария произошла в 4:45 по местному времени. Портал Delfi сообщает, что в автобусе біло два водителя.

ДТП с россиянами в Эстонии

ДТП с россиянами в Эстонии

Postimees

ДТП с россиянами в Эстонии

ДТП с россиянами в Эстонии

Postimees

ДТП с россиянами в Эстонии

ДТП с россиянами в Эстонии

webos

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 25 человек. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Эстония
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
7
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Діденко Валерій
Діденко Валерій
И что, ни один винторогий лаптеног не сдох???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги