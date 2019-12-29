В Эстонии автобус из России попал в серьезное ДТП: фото и видео с места

В воскресенье, 29 декабря, в Эстонии перевернулся пассажирский автобус, перевозивший туристов из Санкт-Петербурга.

По данным издания Postimees, всего транспорт перевозил 67 человек, пострадали девять пассажиров, из которых четверо – граждане Латвии (чтобы посмотреть видео с места ДТП, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что рейсовый автобус фирмы Eccolines съехал с дороги на 30-м километре шоссе Таллинн-Нарва. Предполагаемая причина аварии – техническая неисправность, в результате которых водитель потерял управление и съехал с дороги в кювет.

ДТП с россиянами в Эстонии Postimees

Авария произошла в 4:45 по местному времени. Портал Delfi сообщает, что в автобусе біло два водителя.

ДТП с россиянами в Эстонии Postimees

ДТП с россиянами в Эстонии Postimees

ДТП с россиянами в Эстонии webos

Сегодня утром в Эстонии перевернулся автобус из Санкт-Петербурга, в салоне было 67 пассажиров, есть пострадавшие. pic.twitter.com/t2JT7XDSAV — С В А 💻 Watch (@Valerasnickers) December 29, 2019

⚡ В Эстонии перевернулся рейсовый автобус из Петербурга.



В нем находились 67 пассажиров, девять человек пострадали, включая двоих водителей.

Видео с места ДТП. 👇🏻 pic.twitter.com/keLjyIRYAH — Пятый канал Новости (@5tv) December 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 25 человек. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

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