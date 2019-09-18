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18 сентября • обновлено в 16:28
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В ЕС приняли историческое решение по Brexit

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В среду, 18 сентября, Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба Европарламента, документ поддержали 544 голосами "за", 126 проголосовали "против" и 38 воздержались.

"ЕС открыт для возможного продления периода переговоров по статье 50 Лиссабонского договора, если этого потребует Великобритания, при условии, что это оправдано и имеет конкретную цель, например, избегание выхода без сделки, проведение всеобщих выборов или референдума. Они также добавляют, что продление не должно влиять на работу и функционирование институтов ЕС", – говорится в сообщении.

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В Европарламенте подчеркнули, что Британия должна будет взять на себя "полную ответственность за выход из ЕС без сделки и серьезные последствия, которые это повлечет".

Кроме того, в решении евродепутатов отмечено, что в данном сценарии Brexit "без сделки" Соединенное Королевство не лишится обязательств по финансовым расчетам и защите прав граждан, которые являются необходимыми предварительными условиями для одобрения парламентом любых будущих отношений между ЕС и страной.

Brexit

Brexit

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Место
Великобритания
Теги
Европейский парламент Европейский Союз
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руденко евгений
руденко евгений
этого следовало и ожидать, ну промахнулись бриты по брекситу: как всегда молодёжь не пошла голосовать, а сейчас чешутся.
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