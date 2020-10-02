В Дании из-за вспышки COVID-19 на десятках фермах уничтожат миллион норок

В Дании убьют около миллиона норок после обнаружения новых случаев заражения коронавирусом среди животных на фермах, которые разводят их для получения меха.

Об этом сообщило Reuters. Дания является крупнейшим производителем норки в мире.

На фермах, пораженных коронавирусом, ранее уже забивали животных, но вспышки продолжились.

Новые случаи были зарегистрированы на 41 ферме норок, предположительно, заражены еще 20. Общее количество животных составляет около миллиона. Об этом сообщил министр окружающей среды и продовольствия Могенс Йенсен на брифинге 2 октября.

В качестве меры предосторожности в забой будут включены фермы, расположенные в пределах 8 км от фермы с зараженными норками.

"Моя основная задача – обеспечить, чтобы норковые фермы не создавали риска заражения для людей, поэтому правительство решило уничтожить животных", – сказал Йенсен.

В мае в Испании уничтожили 93 000 норок на ферме, чтобы предотвратить заражение людей, после того как обнаружила, что большая часть животных там инфицирована коронавирусом.

Нидерланды сообщили о подобной вспышке и провели выбраковку после того, как сообщалось, что два человека были инфицированы норкой, хотя такие случаи передачи от животного человеку считаются чрезвычайно редкими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах. Вероятнее всего норки заразились от работников фермы, у которых также были выявлены симптомы заражения.