В Чикаго банда открыла огонь посреди улицы: среди жертв есть дети
Стрельба в Чикаго. chicago.suntimes.com
В Чикаго (США) 4 июля неизвестные открыли огонь по скоплению людей на улице в районе Энглвуд, застрелив пять человек. Среди жертв – 7-летняя девочка и подросток.
Еще четверо получили ранения. Преступление произошло вечером, известно, что стреляли четверо мужчин, передает АР со ссылкой на пресс-секретаря полиции Тома Ахерна.
В результате пострадали в том числе люди, которые отдыхали на семейной вечеринке. Двое мужчин скончались на месте, а еще двое, среди которых 14-летний мальчик, в больнице.
Девочка, которая также была госпитализирована, умерла 5 июня. Она получила ранение в голову, когда стояла на тротуаре у дома своей бабушки во время вечеринки.
Один из пострадавших в критическом состоянии, а остальные три – в удовлетворительном, рассказали в полиции.
Подозреваемые подъехали к месту расстрела на авто, вышли и начали стрелять, выпустив в целом 67 пуль. Никто арестован не был, преступники скрылись.
Место преступления. chicago.suntimes.com
Как писал OBOZREVATEL, ранее на юго-западе Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна дома, в результате чего пострадали два человека. Выяснилось, что огонь открыл 50-летний россиянин, который недавно разошелся с женой.