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12 мая • обновлено в 13:34
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В Чехии отменят масочный режим и откроют все рестораны: названы сроки

2.3т
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Правительство Чехии решило отменить повсеместный масочный режим на территории страны, начиная с 25 мая.

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Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, пишет Expats. Вместе с тем, он подчеркнул, что носить маски все еще будет необходимо в закрытых помещениях, где массово собираются люди, а также в транспорте.

Карантин в Чехии

Карантин в Чехии

Также от граждан страны будут требовать соблюдать двухметровую дистанцию. В случае массовых мероприятий на открытом воздухе, где невозможно обеспечить такое расстояние между людьми, их также будут просить одевать маски.

Помимо всего, с 25 мая в Чехии также планируют открыть все рестораны, зоопарки, замки и другие объекты, которые не работали во время карантина.

"Мы решили 25 мая, посоветовавшись с эпидемиологами. Посмотрим, какое влияние это окажет", – сказал Войтех.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Чехии карантинные меры из-за коронавируса COVID-19 ослабили с 24 апреля. Гражданам разрешили свободно передвигаться в пределах страны, а также выезжать за границу.

  • Кроме того, чешские власти разрешили открыть крупные магазины, солярии, массажные и косметические салоны, террасы ресторанов и кафе.

  • Также возобновят работу музеи, художественные галереи, театры и кинотеатры, где на спектаклях и киносеансах смогут присутствовать до 100 зрителей.

  • Также стало известно, что чешская авиакомпания Czech Airlines с 24 мая перезапустит полеты из Праги в Украину. В числе первых направлений будут Киев и Одесса.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Чехия
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