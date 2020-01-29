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29 января • обновлено в 23:29
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В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека: фото и видео бедствия

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В Бразилии масштабные наводнения и оползни унесли жизни 63 человек, оставили без крыши над головой около 4 тысяч жителей юго-восточных штатов и еще 30 тысяч были эвакуированы.

Об этом сообщает Euronews. Фото и видео непогоды появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Наибольшие людские потери зарегистрированы в штате Минас-Жерайс, где чрезвычайное положение объявлено в более чем ста муниципалитетах.

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В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В соседнем штате Эспириту-Санту, где дожди начались в конце позапрошлой недели, погибли 9 человек. Покинуть свои дома были вынуждены 13 тысяч жителей. По оценкам губернатора штата на восстановление после паводка потребуется порядка 500 миллионов реалов (около 125 миллионов долларов).

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

При этом, прогнозы синоптиков неутешительны. В ближайшие дни так же ожидаются обильные осадки. Опасность новых оползней все еще высока.

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

В Бразилии наводнения и оползни убили 63 человека

noticias.uol.com.br

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее масштабное наводнение в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах унесло жизни минимум 43 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Бразилия
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