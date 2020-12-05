В Бразилии автобус рухнул с 35-метрового моста: десятки жертв и раненых. Фото и видео

В пятницу, 4 декабря, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии автобус упал с эстакады, расположенной на высоте около 35 метров над железной дорогой.

Как сообщает издание G1, в результате погибло 17 человек – 12 на месте и пять в больнице. Пострадало не менее 27 человек, трое из них в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тяжело раненых – взрослого и двоих детей – пришлось на вертолете доставить в больницу скорой помощи.

Автобус, который выехал из деревни в сельской местности Мата-Гранди в четверг утром и направлялся в Сан-Паулу, принадлежит компании Localima Turismo.

Предполагается, что причиной катастрофы стал отказ тормозной системы транспортного средства.

По информации транспортной полиции, водитель успел выскочить из кабины до падения, после чего скрылся.

"Водитель крикнул, что он потерял тормоза, и автобус начал катиться задним ходом, неуправляемый, ударившись о боковую защиту моста. В этот момент шесть человек успели спрыгнуть с автобуса до того, как он упал, в том числе водитель, который все еще не найден", – сообщили в местной пожарной части.

Расследование катастрофы продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Словакии произошло ДТП, в результате которого грузовик упал с моста. Водитель-украинец погиб.