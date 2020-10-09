В Бишкеке ввели ЧП, а бывший президент Кыргызстана объявил о "третьей революции"
В Кыргызстане с 5 октября проходят акции протеста против результатов парламентских выборов
9 октября пони продолжились в центре Бишкека, где до 21 октября введен режим ЧС
По указу президента, в столицу начали вводить войска и технику
В пятницу, 9 октября, в столице Кыргызстана Бишкеке произошли новые столкновения между митингующими сторонами. Очевидцы заявляли, что на площади Ала-Тоо в центре города были слышны звуки стрельбы, в толпу летели камни.
Президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории города режим чрезвычайного положения. Тем временем бывший лидер страны Алмазбек Атамбаев, впервые появившись на публике после своего ареста, принял участие в митинге и назвал произошедшее в стране после парламентских выборов "третьей революцией".
OBOZREVATEL следил за развитием событий в Кыргызстане онлайн:
15:00 – На площади Ала-Тоо в Бишкеке произошли столкновения между сторонниками Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова. Местные СМИ передают о выстрелах и взрывах. Тем временем в столицу, по указу президента, начали вводить войска и технику.
14:50 – В Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана заявили, якобы получили информацию о попытках организовать в столице массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия.
14:40 – Колона митингующих, которую возглавил Атамбаев, направилась к расположенным в центре Бишкека правительственным зданиям.
14:30 – Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал произошедшее в стране после выборов "третьей революцией". Он сделал это заявление на митинге своих сторонников. Политик также попросил прощения у людей за то, что "способствовал приходу к власти" нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.
14:15 – "Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения", – сообщила в пятницу пресс-служба президента Кыргызстана.
Так, режим ЧП в городе вводится с 20:00 часов 9 октября до 08: 00 часов 21 октября 2020 года.
Согласно указу Жээнбекова, комендантом столицы на период ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Также документом определено положение о комендатуре города Бишкек, которая вправе определить ряд мер и временных ограничений прав и свобод граждан – например, вводить комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.
6 октября в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента республики Дастан Джумабеков.
Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности уйти в отставку, однако сделает он это после того, как "страна встанет на путь законности".