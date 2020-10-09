В Бишкеке ввели ЧП, а бывший президент Кыргызстана объявил о "третьей революции"

В пятницу, 9 октября, в столице Кыргызстана Бишкеке произошли новые столкновения между митингующими сторонами. Очевидцы заявляли, что на площади Ала-Тоо в центре города были слышны звуки стрельбы, в толпу летели камни.

Президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории города режим чрезвычайного положения. Тем временем бывший лидер страны Алмазбек Атамбаев, впервые появившись на публике после своего ареста, принял участие в митинге и назвал произошедшее в стране после парламентских выборов "третьей революцией".

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15:00 – На площади Ала-Тоо в Бишкеке произошли столкновения между сторонниками Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова. Местные СМИ передают о выстрелах и взрывах. Тем временем в столицу, по указу президента, начали вводить войска и технику.

14:50 – В Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана заявили, якобы получили информацию о попытках организовать в столице массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия.

14:40 – Колона митингующих, которую возглавил Атамбаев, направилась к расположенным в центре Бишкека правительственным зданиям.

14:30 – Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал произошедшее в стране после выборов "третьей революцией". Он сделал это заявление на митинге своих сторонников. Политик также попросил прощения у людей за то, что "способствовал приходу к власти" нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

14:15 – "Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения", – сообщила в пятницу пресс-служба президента Кыргызстана.

Так, режим ЧП в городе вводится с 20:00 часов 9 октября до 08: 00 часов 21 октября 2020 года.

Согласно указу Жээнбекова, комендантом столицы на период ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Также документом определено положение о комендатуре города Бишкек, которая вправе определить ряд мер и временных ограничений прав и свобод граждан – например, вводить комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.

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