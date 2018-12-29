В Берлине автомобиль протаранил толпу: много пострадавших

В Берлине в субботу, 29 декабря, автомобиль на большой скорости влетел в толпу.

По информации Berliner Zeitung, авария случилась в районе Веддинг. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Сообщается, что водитель не справился с управлением, из-за этого автомобиль вылетел на тротуар. Также появилась информация о том, что водитель мог быть пьян.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. О состоянии пострадавших информации нет.

ДТП в Берлине Berliner Zeitung

ДТП в Берлине Spreepicture

ДТП в Берлине Spreepicture

Автомобиль влетел в толпу Gedanken ‏

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря в городе Реклингхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) авто въехало в толпу на автобусной остановке. Один человек погиб, травмировано 10 человек в возрасте от 17 до 67 лет.