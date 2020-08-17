В Беларуси задержали сотрудника завода, который разозлил Лукашенко

В Минске задержали сотрудника МЗКТ, на которого накричал Лукашенко. president.gov.by

В Минске задержали сотрудника Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Судаму, снимавшего на телефон эмоциональное общение рабочих и Александра Лукашенко, который пятый срок подряд пребывает на посту президента Беларуси.

Об этом сообщили в правозащитном центре Вясна. Также по данным активистов, задержаны еще несколько работников завода.

Задержанные пробыли в Заводском РОВД несколько часов, затем были отпущены. В полиции их допросили и проверили телефоны.

Во время визита Лукашенко на МЗКТ между ним и несколькими рабочими произошел словесный конфликт.

Лукашенко подошел к толпе, предложившей ему "застрелиться". Происходящее снимал один из сотрудников завода.

"Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон!" – жестко обратился он к протестующему.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, работники Минского завода колесных тягачей криками "Уходи!" и "Вон!" заставили Александра Лукашенко, пребывающего на посту президента страны уже пятый срок подряд, поспешно завершить визит на предприятие.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.

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