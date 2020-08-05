В Беларуси в первый день голосования за президента зафиксировали нарушения: что говорят ЦИК и наблюдатели

Наблюдатели заявили о нарушениях в первый день досрочного голосования на выборах президента в Беларуси.

В Беларуси заявили о явке почти 5% в первый день досрочного голосования на выборах президента, которое стартовало 4 августа.

Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия страны, передает БЕЛТА. При этом наблюдатели говорят о нарушениях на участках.

Отмечается, что проголосовать досрочно за того или иного кандидата в президенты пришли 4,98% избирателей внесенных в списки.

В ЦИК подчеркнули, что больше всего тех, кто решил проголосовать досрочно, было в Гомельской области (7,55%). В Минске таким правом голоса воспользовались 4,77% избирателей.

Данные ЦИК Беларуси (tvr.by)

Согласно данным Центризбиркома, по регионам явка была следующей:

Брестская область – 4,23%;

Витебская область – 5%;

Гомельская область – 7,55%;

Гродненская область – 3,39%;

Минская область – 4,69%;

Могилевская область – 4,66%;

Минск – 4,77%.

Со своей стороны независимые наблюдатели сообщают о нарушениях. Так, наблюдающая за ходом голосования на одном из избирательных участков в Минске Юлия Локоткова заявила в Facebook о том, что "явка по данным комиссии и наблюдателей расходится в 2, 3 и 4 раза". О нарушениях пишут в комментариях под ее постом и другие пользователи.

Наблюдатели за говорят о нарушениях на избирательных участках в Беларуси (Facebook Юлия Локоткова)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси 4 августа стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое пройдет до 8-го числа. Его ввели для того, чтобы заблаговременно смогли проголосовать те, кто не сможет приди в день выборов 9 августа.