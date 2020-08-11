В Беларуси силовики избили журналистов и разбили технику. Видео

В Минске и других городах Беларуси силовики разбили камеры и избили журналистов, которые освещали акции протестов.

Как сообщает Sputnik, один из инцидентов произошел возле станции метро "Минская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По данным издания, к семи фотографам подбежали несколько человек в черной форме без опознавательных знаков.

Фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц рассказал, что ему разбили камеру. У всех журналистов забрали карты памяти, у двоих сорвали бейджи.

На проспекте Дзержинского разбили камеру фотографу TUT.BY Вадиму Замировскому.

Избиение журналиста попало на камеру pic.twitter.com/XQNRuqeGgR — Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020

Как сообщает "Русская служба ВВС", силовики напали на их съемочную группу и попытались разбить технику.

"Группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее. Еще двое журналистов Би-би-си попытались убедить силовиков вернуть карточку аккредитации. В ответ двое из них начали бить оператора и наносить удары по его камере. Журналисты Би-би-си не были задержаны", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что четырех журналистов задержали в Гродно, одного из них избили.

ОМОН избивает журналистов и прохожих. Видео: Onliner pic.twitter.com/UoIVQHa0gZ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 11, 2020

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске и других городах Беларуси 11 августа возобновились задержания участников протестов.