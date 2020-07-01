В Беларуси допустили к выборам президента шестерых кандидатов: кто поборется с Лукашенко

Кроме Лукашенко, ЦИК Беларуси допустила к выборам президента еще пять кандидатов.

Центральна избирательная комиссия Беларуси обнародовала сведения о количестве достоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты страны.

Согласно им, борьбу за пост главы государства продолжат шесть претендентов, которые собрали необходимые 100 тысяч подписей избирателей. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что помимо действующего белорусского лидера Александра Лукашенко подавать необходимые для регистрации кандидатом в президенты Беларуси документы могут также Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечня.

По данным белорусского Центризбиркома, президент Александр Лукашенко собрал 1 939 572 достоверных подписей, арестованный экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико – 165 744, экс-депутат парламента Анна Канопацкая – 146 588, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечня – 143 109, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 106 841, преподаватель иностранных языков и жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана – 104 757.

При этом один из оппонентов Лукашенко – бывший руководитель Парка высоких технологий в Минске Валерий Цепкало выбыл из президентской гонки, так как Центризбирком Беларуси признал действительными только 75 249 подписей в его поддержку.

Добавим, что сбор подписей проходил с 21 мая по 19 июня. Их достоверность избиркомы проверяли в десятидневный срок после сдачи подписных листов. На этапе выдвижения, с 20 июня по 4 июля, потенциальные кандидаты в президенты предоставляют в ЦИК необходимые для регистрации документы. Она пройдет с 5 по 14 июля. После этого в Беларуси стартует период предвыборной агитации.

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