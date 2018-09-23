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В Баку проснулся гигантский грязевой вулкан: страшные фото и видео извержения

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Утром в воскресенье, 23 сентября, в Гарадагском районе Баку (Азербайджан) проснулся и начал извергаться грязевой вулкан Отман Боздаг (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Высота языков пламени при этом достигала 200-300 метров, сказано в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов страны. Место извержения находится за 60 километров от столицы между поселками Сангачал и Гобустан.

Отмечается, что вулкан стал активным в 8:53. Через час, в 9:58, произошел повторный выброс лавы.

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Извержение Отман-Боздага

Извержение Отман-Боздага

По словам директора Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Джейхуна Пашаева, на вулкане Отман Боздаг, входящем в перечень заповедных объектов, произошла эрозия почвы. Помимо этого, в районе природного катаклизма наблюдаются трещины земли глубиной до 40 метров.

В Баку проснулся гигантский грязевой вулкан: страшные фото и видео извержения

Вулкан

eco.gov.az

Отман-Боздаг является вторым в мире по величине грязевым вулканом. В последний раз он извергался 6 февраля 2017 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Баку дважды за день вспыхнул пожар в 33-этажном небоскребе Trump Tower. Были обнародованы видео и фото разрушений.

Место
АзербайджанБаку
Объекты
вулканфотографиивидео
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Интересный грязевой вулкан. Больше похоже на горящую нефтяную скважину. Хотя как знать какую он там "грязь" извергает?
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