В авто военного атташе РФ в Гааге нашли "жучок": начался дипломатический скандал

Дипломатический скандал между Россией и Нидерландами. Иллюстрация.

МИД РФ заявило, что в служебном авто помощника военного атташе России в Нидерландах была обнаружена аппаратуры слежения.

Из-за этого в министерство 17 августа "по вопросам обеспечения безопасности посольства России в Гааге" вызвали временную поверенную в делах Нидерландов в РФ Доминик Баккер-Кюлинг. Об этом написали на сайте ведомства.

"Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле помощника военного атташе России в Нидерландах", – говорится в сообщении.

Баккер-Кюлинг указали на необходимость принять меры "по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях".

"Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения", – заявили в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Словакии выдворили трех российских дипломатов, деятельность которых "противоречила Венской конвенции".

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