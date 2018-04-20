В Австрии столкнулись два поезда: десятки пострадавших

В австрийском городе Зальцбург утром 20 апреля на железнодорожном вокзале столкнулись два поезда. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В результате аварии пострадали не менее 54 человек, пишет Salzburg24.

ЧП случилось, когда маневровый локомотив добавлял вагон к поезду, который следовал по маршруту Цюрих - Вена. Он и столкнулся с пассажирским поездом, стоявшем на путях.

СМИ уточняют, что большинство пострадавших получили легкие травмы.

Причину инцидента на данный момент устанавливают, перебоев в движении поездов нет.

Как сообщал "Обозреватель", в немецком городе Дуйсбург столкнулись два поезда метро 3 апреля, в результате чего пострадали не менее 35 человек.