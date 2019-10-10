В Австрии прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

Возле Линца (Австрия) в четверг, 10 октября, прогремел мощный взрыв. По разным данным, пострадало от пяти до девяти человек.
Как сообщило N-TV, ЧП произошло на станции по переработке мусора в городе Хершинг. После взрыва на площадке вспыхнул пожар (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Сам же объект, по разной информации, находится или рядом с аэропортом, или на его территории.
В Австрии прогремел мощный взрыв
Twitter/Christian Zeintl
Издание написало, что тяжело пострадало два человека, еще трое получили легкие ранения.
А по информации "Австрийской телерадиовещательной корпорации", на месте работали 250 пожарных. Причина взрыва пока непонятна.
Также появилась версия о том, что пострадали девять человек. В тяжелом состоянии – трое из них. Об этом написало издание "Москва 24" со ссылкой на ТАСС.
В местной полиции уверили, что это был не террористический акт. Также правоохранители заявили, что в результате взрыва травмировались пять лиц, двое из них получили серьезные ранения.
Возле Линца (Австрия) в четверг, 10 октября, прогремел мощный взрыв
Twitter/Westdeutsche Zeitung
По разным данным, пострадало от пяти до девяти человек
Twitter/Christian Zeintl
ЧП произошло на станции по переработке мусора в городе Хершинг
Twitter/Christian Zeintl
Карта местности
Google Maps/Скриншот
Energie AG Gebäude beim Flughafen Linz ist explodiert !!#linz #hörsching #bluedanubeairport #explosion #brand #flughafen #flughafenlinz #energieag #brand #oberoesterreich pic.twitter.com/H1aSXN4gyX— Christian Zeintl (@chriszeintl) 10 октября 2019 г.
10 октября 2019 г.
Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S— Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 10 октября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Джелалабад (Афганистан) в понедельник, 7 октября, возле армейского автобуса прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.
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