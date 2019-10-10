В Австрии прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

Возле Линца (Австрия) в четверг, 10 октября, прогремел мощный взрыв. По разным данным, пострадало от пяти до девяти человек.

Как сообщило N-TV, ЧП произошло на станции по переработке мусора в городе Хершинг. После взрыва на площадке вспыхнул пожар (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сам же объект, по разной информации, находится или рядом с аэропортом, или на его территории.

В Австрии прогремел мощный взрыв Twitter/Christian Zeintl ‏

Издание написало, что тяжело пострадало два человека, еще трое получили легкие ранения.

А по информации "Австрийской телерадиовещательной корпорации", на месте работали 250 пожарных. Причина взрыва пока непонятна.

Также появилась версия о том, что пострадали девять человек. В тяжелом состоянии – трое из них. Об этом написало издание "Москва 24" со ссылкой на ТАСС.

В местной полиции уверили, что это был не террористический акт. Также правоохранители заявили, что в результате взрыва травмировались пять лиц, двое из них получили серьезные ранения.

Возле Линца (Австрия) в четверг, 10 октября, прогремел мощный взрыв Twitter/Westdeutsche Zeitung ‏

По разным данным, пострадало от пяти до девяти человек Twitter/Christian Zeintl ‏

ЧП произошло на станции по переработке мусора в городе Хершинг Twitter/Christian Zeintl ‏

Карта местности Google Maps/Скриншот

Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 10 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Джелалабад (Афганистан) в понедельник, 7 октября, возле армейского автобуса прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

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