В Австрии депутат в прямом эфире выявил COVID-19 у кока-колы. Видео

Депутат австрийского парламента Михаэль Шнедлиц показал неточность тестов на коронавирус с помощью кока-колы.

Как видно с прямой трансляции заседания парламента на YouTube, он прямо на трибуне сделал тест на COVID-19, но в качестве материала использовал каплю колы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Через несколько минут тест показал положительный результат.

"Массовое тестирование на коронавирус бесполезно! Это показал простой эксперимент", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, тест на коронавирус показывает "позитивный" результат, когда обнаруживает определенное количество "копий вируса". И если хороший и дорогой немецкий реагент покажет "позитивный" результат при наличии 250 копий, то дешевый китайский аналог заметит вирус только при наличии 450 копий.

Если лаборатория экономит, вы можете быть зараженным, но сдать тест, который покажет, что вы здоровы.

Как тесты на COVID-19 могут показывать лживые результаты, читайте в материале OBOZREVATEL.