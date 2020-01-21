В Австралии вспыхнул масштабный пожар возле аэропорта: фото и видео

В Австралии, возле терминала авиакомпании Qantas в аэропорту Сиднея, вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает News.com.ua. При этом местные жители в соцсетях делятся фото и видео чрезвычайного происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что возгорание возникло примерно в 19:00 по местному времени на складе фабрики, что расположенна рядом с аэропортом.
Пожар возле аэропорта Сиднея
Скриншот с видео
К месту происшествия отправились 18 экипажей с 70 пожарными. Еще два танкера с водой для тушения пожара были направлены от аэропорта.
Пожар возле аэропорта Сиднея
Скриншот с видео
Пожар возле аэропорта Сиднея
Скриншот с видео
A factory near airport is on fire right now.. #mascotfire #mascot #fire #sydney pic.twitter.com/Lq81s3T954— Yu Jing (@YuJingUNSW) 21 января 2020 г.
Building on fire in Mascot near the Sydney airport 😳 @9NewsSyd @7NewsSydney @SkyNewsAust @newscomauHQ pic.twitter.com/3xkQo9hFIa— Joe Bird (@joewalkmyworld) 21 января 2020 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Австралию после масштабных лесных пожаров обрушились огромные пыльные бури. Стихия бушевала в центральной части Нового Южного Уэльса, превратив "день в ночь".
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