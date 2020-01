В Австралии вспыхнул масштабный пожар возле аэропорта: фото и видео

В Австралии, возле терминала авиакомпании Qantas в аэропорту Сиднея, вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает News.com.ua. При этом местные жители в соцсетях делятся фото и видео чрезвычайного происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возгорание возникло примерно в 19:00 по местному времени на складе фабрики, что расположенна рядом с аэропортом.

К месту происшествия отправились 18 экипажей с 70 пожарными. Еще два танкера с водой для тушения пожара были направлены от аэропорта.

A factory near airport is on fire right now.. #mascotfire #mascot #fire #sydney pic.twitter.com/Lq81s3T954