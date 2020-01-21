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21 января • обновлено в 16:28
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В Австралии вспыхнул масштабный пожар возле аэропорта: фото и видео

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В Австралии, возле терминала авиакомпании Qantas в аэропорту Сиднея, вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает News.com.ua. При этом местные жители в соцсетях делятся фото и видео чрезвычайного происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возгорание возникло примерно в 19:00 по местному времени на складе фабрики, что расположенна рядом с аэропортом.

Пожар возле аэропорта Сиднея

Пожар возле аэропорта Сиднея

Скриншот с видео

К месту происшествия отправились 18 экипажей с 70 пожарными. Еще два танкера с водой для тушения пожара были направлены от аэропорта.

Пожар возле аэропорта Сиднея

Пожар возле аэропорта Сиднея

Скриншот с видео

Пожар возле аэропорта Сиднея

Пожар возле аэропорта Сиднея

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на Австралию после масштабных лесных пожаров обрушились огромные пыльные бури. Стихия бушевала в центральной части Нового Южного Уэльса, превратив "день в ночь".

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Автор
Дина Баронова
Тема
Пожары в Австралии
Место
Австралия Сидней
Тег
пожар
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