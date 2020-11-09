Минобороны РФ заявило, что в Армении сбит российский вертолет. Видео
По данным Министерства обороны России, вертолет сбили из ПЗРК
Погибли два члена экипажа, еще один ранен
Министерство обороны РФ заявило, что на территории Армении сбит российский военный вертолет Ми-24.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство, в результате крушения погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что он был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
По данным Минобороны, он упал возле населенного пункта Ерасх.
Как пишет "Sputnik Армения" со ссылкой на источник в силовых структурах РФ, он был сбит ракетой со стороны Нахичевани (городом в Нахичеванской Автономной Республики, которая входит в состав Азербайджана).
В свою очередь армянский депутат Эдмон Марукян опубликовал в Facebook видео, на котором якобы кадры крушения вертолета.
(Видео – Facebook Эдмона Марукяна)
Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней Азербайджан заявил о нанесении точных артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении в ходе боев в Нагорном Карабахе, во время которых были уничтожены расчеты гаубиц Д-30.
В свою очередь Армения заявила об уничтожении колонны азербайджанских войск.